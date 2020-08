Tour de Francia: Egan y los otros colombianos que pueden ser protagonistas

Rigoberto Urán: experiencia total

'Rigo' llega al Tour tras una larga recuperación donde estuvo afuera de las carreteras. En la Critérium estuvo dentro del pelotón de favoritos, pero no se le vio protagonista en ataques. No obstante, la experiencia del subcampeón en 2017 no hay que descartarla nunca y podría servir de ayuda para los otros dos colombianos (Martínez e Higuita) en el Education First.