Tour de Francia: Hora de salida de los colombianos en la contrarreloj

Este miércoles 30 de junio se realizará la quinta etapa de la edición 108 del Tour de Francia, la cual será la decisiva contrarreloj individual de 27,2 kilómetros con inicio en en Changé y final en Laval Espace Mayenne.

La jornada, que será totalmente llana, será propicia para especialista, en donde los favoritos a pelear la clasificación general tratarán de imponer tiempo importante.

Lea también: Rigoberto Urán y su ilusión en la crono del Tour: "Quiero ubicarme mejor"

Miguel Ángel López será el primer colombiano en tomar la partida de la prueba al ser el pero ubicado en la general, mientras que Nairo Quintana será el último de los nacionales en iniciar la fracción.

'Supermán' arrancará la 'crono' a las 8:37 de la mañana, hora colombiana. Sergio Luis Henao le seguirá a la 9:03. El tercero será Esteban Chaves a las 9:22.

Rigoberto Urán partirá a las 9:24 y Sergio Andrés Higuita lo hará a las 9:29.

Le puede interesar: Pogacar, listo para la primera crono del Tour: "Mañana va a ser crucial"

Nairo Quintana afrontará la contrarreloj a partir de las 9:36 de la mañana.

Horario de partida de los colombianos en la contrarreloj del Tour de Francia:

Miguel Ángel López - 8:37 a.m.

Sergio Luis Henao - 9:03 a.m.

Esteban Chaves - 9:22 a.m.

Rigoberto Urán - 9:24 a.m.

Sergio Andrés Higuita - 9:28 a.m.

Nairo Quintana - 9:36 a.m.