Luego de disputarse la jornada inaugural del Tour de Francia, comienza la montaña con la etapa 2, teniendo dos puertos de primer categoría, más allá que habrá un descenso en el final para concluir los 186 kilómetros de recorrido. El día vuelve a iniciar en Niza Haut Pays para rematar en Niza, tal como aconteció en el día de arranque.

Sin duda, el domingo es clave, ya que el pelotón comienza a seleccionarse, al menos en lo que tiene que ver con el grupo de favoritos para quedarse con el título. Se espera con expectativa el papel que cumplan los diez corredores colombianos presentes en la carrera respecto a su ubicación en la clasificación general.

Tour de Francia: hora y canal para ver la etapa 2 en Colombia

Como es habitual, ESPN transmite el Tour de Francia para Colombia y toda Sudamérica. La narración de la etapa 2 está a cargo del argentino Mario Sábato, los comentarios de Óscar Restrepo y el análisis de Víctor Hugo Peña, primer colombiano que vistió la camiseta amarilla en la ‘grande bouclé’. La jornada inicia el domingo en la señal del canal de origen estadounidense desde las 7:30 am.

Tour de Francia: ¿a qué hora inicia la transmisión de la etapa 2 por Antena 2?

Antena 2, Antena2.com y el canal de Antena 2 en Youtube transmiten la etapa 2 del Tour de Francia por la señal análoga y digital. Los comentarios están a cargo de Héctor Urrego Caballero, Héctor Palau Saldarriaga y Jairo Chaves Ávila. Entre tanto, la narración es comandada por Rodrigo Vásquez Valencia y Ferney Cardona Ocampo. La etapa se puede escuchar desde la 8:00 am. Recuerde que si esta en Bogota, puede escuchar Antena 2 en los 650 am; en Medellín a través del 670 am y en Cali por los 1030 am.