Tour de Francia: hora y canal para ver la etapa 3 en Colombia

Se correrá la tercera etapa del Tour de Francia 2020 en un recorrido con puertos de montaña, pero hecho para velocistas, ya que el final será plano. Nuevamente la fracción arrancará en Niza con algunos repechos importantes hasta llegar al primer puerto de tercera categoría al 55 en Col du Pilon.

Inmediatamente el pelotón deberá ascender al segundo premio de tercera en Col de la Faye. Desniveles y repechos obstaculizarán a los protagonistas.

Al 117 se presentará el puerto de tercera en Col des Leques, para luego descender vía L'Orme de cuarta al 152. La llegada será plana hecha para velocistas, o alguno que otro 'clasicomano' que se le mida a meterse en una fuga.

No obstante, lo más seguro es que se llegue en un embalaje masivo donde la fiesta de los sprinters sea quien defina el ganador de etapa en Sisteron, tras 198 kilómetros de recorrido.

Antena 2, Antena2.com y el canal de Antena 2 en Youtube transmiten la etapa 2 del Tour de Francia por la señal análoga y digital. Los comentarios están a cargo de Héctor Urrego Caballero, Héctor Palau Saldarriaga y Jairo Chaves Ávila. Entre tanto, la narración es comandada por Rodrigo Vásquez Valencia y Ferney Cardona Ocampo. La etapa se puede escuchar desde la 8:00 am. Recuerde que si está en Bogotá, puede escuchar Antena 2 en los 650 am; en Medellín a través del 670 am y en Cali por los 1030 am.

Tour de Francia: hora y canal para ver la etapa 2 en Colombia

Como es habitual, ESPN transmite el Tour de Francia para Colombia y toda Sudamérica. La narración de la etapa 2 está a cargo del argentino Mario Sábato, los comentarios de Óscar Restrepo y el análisis de Víctor Hugo Peña, primer colombiano que vistió la camiseta amarilla en la ‘grande bouclé’. La jornada inicia el domingo en la señal del canal de origen estadounidense desde las 7:30 am.