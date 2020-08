Tour de Francia y los dos detalles que preocupan de cara al inicio

Caídas, lesiones, retiradas inesperadas y el dominio en la carretera de Roglic y el Jumbo Visma sobre el Ineos de Egan Bernal han marcado el Dauphiné que finalizó con el triunfo del colombiano Daniel Martínez. A dos semanas del Tour de Francia, el ciclismo anuncia posibles cambios en relación a la dinámica habitual de las últimas temporadas.



¿Se acabó el dominio aplastante del Ineos (exSky) en el Tour?, ¿Tomará el poder el esloveno Primoz Roglic?, ¿Preocupa el futuro inmediato del ciclismo español teniendo en cuenta el papel de los ciclistas nacionales en el Dauphiné?

Son algunas de las interrogantes que se desprenden de un fin de semana marcado por el Dauphiné e Il Lombardía, donde un grave accidente acabó la temporada de la nueva estrella del ciclismo mundial, el belga Remco Evenepoel.



Varios son los puntos de análisis que se desprenden antes de la salida del Tour el próximo día 29 en Niza.



PANDEMIA DE CAÍDAS Y LESIONES



Si Il Lombardía eliminó a Evenepoel, que iba a debutar en el Giro de Italia con honores, el Dauphiné presenció las retiradas de sus principales favoritos. Egan Bernal antes de la cuarta etapa aquejado de dolores de espalda, Roglic, líder y dominador, magullado por una caída no salió en la quinta para no arriesgar.



Ambos quedan entre algodones para llegar a Niza en las mejores condiciones. Otros nombres destacados, como el alemán Emanuel Bauchmann o el holandés Steven Kruijswijk, cuarto y tercero en el Tour 2019, también probaron el asfalto y son duda para la carrera francesa.



Las lesiones y molestias súbitas también afectaron a hombres que aspiran al podio en la "Grande Boucle", Nairo Quintana no acabó el Dauphiné por dolores en la rodilla derivados del atropello que sufrió el pasado mes de julio en Colombia. El español Mikel Landa se hundió en los puertos de la dura última etapa. Perdió cerca de 20 minutos. La espalda y los calambres mermaron al alavés.