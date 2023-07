UAE agacha la cabeza y acepta la paliza que le dio Vingegaard a Pogacar

La aplastante victoria de Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) sobre Tadej Pogacar (UAE) en la crono del Tour, 1.38 minutos de diferencia, ha sorprendido a los técnicos de ambas formaciones, quienes apenas podían creer la superioridad del ciclista nórdico, más líder que nunca.

"Estoy naturalmente encantado con la victoria de Jonas, pero no esperábamos esto. Lo hace aún más hermoso. Ya sabemos que es un corredor súper bueno y relajado, y que haría una gran contrarreloj, pero también pensé que es sería el caso de Tadej Pogacar", dijo el director del Jumbo, Grischa Niermann.

El director del Jumbo comentó que en el primer punto de referencia ya estaba claro cómo estaban las cartas.

"No le dijimos nada a Jonas entonces. Él no necesita eso. Solo tenía que hacer su mejor contrarreloj y eso lo hemos entrenado. Vimos que distanciaba a Pogacar y me emocioné más. Comenzó a volar y rodó aún más rápido", explicó.

El resultado de la crono y las diferencias logradas hacen que el Jumbo vea de otra forma la etapa reina de este miércoles.

"No habrá muchos cambios en nuestras tácticas, lo único que ya no debemos tener miedo de un ataque de Pogacar a 100 metros de la meta. Eso es diferente. Pero asumo que ahora atacará antes", señaló.

En el UAE Emirates, el jefe del equipo, Mauro Gianetti, admitió la derrota, pero también que no esperaba que fuese tan dura.

"Esperábamos una diferencia menor. Tadej también hizo un gran trabajo. La diferencia con el número 3, Wout van Aert, es impresionante, pero felicitaciones a Jonas. Tuvo un día increíble", dijo.

Gianetti explicó la estrategia de cambiar de bicicleta para el último ascenso.

"Habíamos estudiado y probado ese cambio. Era mejor para Tadej Pogacar. Prefería una bici más ligera y una posición diferente. Pero ese cambio no marcó una diferencia en un sentido negativo", admitió.

A pesar de la diferencia de 1.48 en la general, el técnico del UAE no tira la toalla.

"Todo es posible. Tenemos que creer en ello. Pero si Vingegaard es más fuerte, entonces se lo merece. Así es el deporte. Luchamos, pero también tenemos que aceptar la realidad", concluyó.