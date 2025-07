Vingegaard lanza aviso a Pogacar: "quiero ganar el Tour y he mejorado"

"Creo que tanto yo como los demás que quieren ganar el Tour de Francia necesitamos ser como Tadej. Yo sé que es probablemente uno de los mejores de la Historia, así que para hacerlo posible necesitas sacrificarte cada día, naturalmente. Cuando salgo a entrenar me fijo más en mí mismo, en cómo ser lo mejor posible, llegar al nivel más alto. Sé que si quiero ganar el Tour de Francia tengo que conseguir vencerlo", comenta en la entrevista.

Con la caída en la Itzulia 2024 olvidada y recuperado de la que sufrió en la París Niza, Vingegaard llega en buenas condiciones al Tour de Francia.

"Me siento bien, tuve una caída en la París Niza que me tuvo cerca de dos semanas fuera. Desde entonces llevo entrenando como mes y medio o algo así, y tras ese período siento que he subido otro escalón más en mi recuperación, mi forma física es cada vez mejor", explica.

El ciclista de Hillerslev asegura que ha mejorado su "motor" y que ha mejorado en todos los aspectos, no solo en uno concreto.

"No he estado centrado en mejorar un aspecto en concreto, sino en mejorarlos todos... he tratado de aumentar la potencia bajo estrés y convertirlo en más rendimiento. Así que siento que estoy mejorando en todo en general", dice.

Muchas etapas serán claves

En un recorrido que incluye 6 finales en alto, dos cronos y varias etapas con "trampa", Vingegaard no se atreve a determinar un escenario clave, sino que se refiere a varias jornadas que pueden alterar el orden en la general.

"Hay muchas etapas importantes este año y unas cuantas extremadamente duras tanto en Pirineos como en los Alpes, y luego una etapa más en el Macizo Central, que también es realmente exigente. En la primera semana puede haber algo de viento de costado, y también llegadas en cuesta. Creo de verdad que no hay muchas etapas para poder estar relajado", explica.

Según Vingegaard, "no puedes elegir y decir, "vale, la etapa del Col de la Loze es la más importante, o la Plagne, porque cree "que todas ellas serán igualmente claves"