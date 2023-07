Vingegaard no se esconde ante Pogacar y promete dar una nueva batalla en el Tour

El danés Jonas Vingegaard, corredor del Jumbo-Visma y líder del Tour de Francia, se siente "listo para una nueva batalla", en la decimotercera etapa que se disputa este viernes con el final en alto del Grand Colombier, adonde llega con 17 segundos de ventaja sobre el esloveno Tadej Pogacar.

"Conozco el Grand Colombier, ya lo he subido una vez. Estoy listo para una nueva batalla. Voy a dar lo mejor de mí y veremos qué sucede", dijo Jonas Vingegaard en la meta de Belleville En Beaujolais, donde el español Ion Izagirre se llevó el triunfo este jueves.

Le puede interesar: Tour de Francia 2023 etapa 12, Egan Bernal: así quedó en la general; hubo montaña

El maillot amarillo resaltó la dureza de la duodécima etapa; divertida para ver, pero exigente para correr.

" Todos los días vamos a toda máquina, y hoy lo mismo. Para los espectadores debe ser muy agradable de ver, pero para nosotros fue una nueva etapa muy difícil. Como resultado, el cansancio se está acumulando más y más, y veremos en la tercera semana lo que supone", explicó.

En Belleville-En-Beaujolais, tierra de vinos, Vingagaard comentó que "de vez en cuando" se toma una copa de vino blanco. "Como ciclista no pudo tomar vino, pero me gusta y en ocasiones me gusta tomar una copa, pero blanco", precisó.

Vea también: Otra victoria española en el Tour de Francia

¿Cómo será la etapa 13 del Tour de Francia 2023?

La etapa 13 del Tour de Francia 2023, a celebrarse este viernes, será de 137 kilómetros con inicio en Châtillon-Sur-Chalaronne y final en el Grand Colombier. Lo interesante de la fracción está en los últimos 18 kilómetros, ya que desde allí comienza el fuerte ascenso previo a la línea de meta.

Otras noticias

El atleta colombiano que corrió 10 triatlones en 10 días seguidos