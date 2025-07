Vingegaard no se rinde en el Tour de Francia y prepara sorpresa para Pogacar

Vingegaard no cree que el Tour de Francia esté definido

A pesar de las grandes diferencias, el danés sorprendió al asegurar que el Tour de Francia todavía no está definido en favor de Tadej Pogacar.

Vingegaard aclaró que él y el Visma Lease a Bike seguirán luchando por el título de la 'Grande Boucle'.

"Tenemos que seguir intentándolo y seguir creyendo que podemos lograr algo en la carrera. Todo el equipo es increíblemente fuerte y tenemos que demostrarlo en los próximos días", afirmó.

Seguidamente, Jonas Vingegaard explicó que en la jornada del jueves sufrió más de la cuenta al no estar en su mejor nivel, pero se mostró optimista con lo preparado y con lo que pueda demostrar.

"Sabía que no estaba en mi nivel habitual [el jueves]. No es que haya perdido la fe en mí mismo, sigo creyendo en mí mismo. Creo que hoy he vuelto a la normalidad. Así que tengo que seguir intentándolo", dijo.