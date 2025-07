Vingegaard quiere ganar el Tour de Francia; anunció "sacrificio" para derrotar a Pogacar

El danés Jonas Vingegaard no da por perdido el Tour de Francia pese a los 4:13 minutos de desventaja que tiene sobre el esloveno Tadej Pogacar, confía en que la tercera semana pueda encontrar grietas en su rival y asegura que arriesgará incluso la segunda posición para atacar el maillot amarillo.

"Un mal día lo puede tener cualquiera, yo he tenido dos en este Tour y eso explica el grueso del tiempo que he perdido. Pero Tadej también puede tenerlo en la tercera semana. Hasta ahora se ha mostrado sólido. No sé si tiene puntos débiles, es uno de los ciclistas más completos del pelotón, si no el que más. Pero si los tiene, no los diré ahora", afirmó el líder del Visma durante la segunda jornada de descanso del Tour.

El ambiente del equipo neerlandés no es el mejor, tras dos semanas en las que el UAE de Pogacar se ha mostrado superior, pero Vingegaard compareció distendido, con una sonrisa en los labios y tratando de infundir confianza.

"Creo que todavía puedo ganar el Tour. La diferencia es grande, pero lo puedo conseguir. Suelo tener mi mejor momento de forma en la tercera semana", aseguró el vencedor de las ediciones de 2022 y 2023.