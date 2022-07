Vingegaard reveló la fórmula para defenderse de los ataques de Pogacar en el Tour

El danés Jonas Vingegaard aseguró que controla bien la presión que supone llevar el maillot amarillo del Tour de Francia y que para ello sigue un consejo de su novia, no leer lo que dice la prensa.

"La que me da consejos es mi novia, que me dice que no lea los diarios. No lo hago, es una forma de controlar la presión del maillot amarillo. No dejo que eso me distraiga", dijo el ciclista del Jumbo, segundo en la etapa de Peyragudes, por detrás del esloveno Tadej Pogacar, al que aventaja en 2.18.

El danés indicó que tratan de "tenerlo todo controlado" y de "pelear hasta el final": "Solo he perdido los 4 segundos de la bonificación, pero estoy contento del resultado".

Vingegaard reconoció que "estar permanentemente vigilando a Pogacar requiere mucha energía", pero lo consideró necesario porque "puede atacar donde menos te lo esperas".