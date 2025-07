Vingegaard se empieza a resignar ante Pogacar: "No vi debilidad"

Aunque perdió 2 segundos respecto a Pogacar, el doble ganador del Tour sigue mejorando su estado de forma y en su motivación.

"Me sentí muy, muy bien. Estoy muy contento con mis sensaciones de hoy y con los ataques que pude realizar. Claro que no recuperé tiempo, pero me motiva mucho. Queríamos corredores en la escapada, el equipo estuvo genial, todos trabajaron, lo dieron todo y me apoyaron completamente", resumió en la cima del Ventoux.