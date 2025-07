Vingegaard sigue ilusionado con el Tour: "podemos ganar"

"He perdido tiempo, mis piernas no estaban, el resultado corresponde a mis sensaciones. He luchado con mi bicicleta y mis piernas de hoy", agregó.

El danés, dos veces ganador del Tour y otras dos segundo, indicó que seguirá buscando la victoria final en París.

"Afortunadamente, el Tour es largo, todavía creo en mí y en nuestro plan, creo que podemos ganar el tour. Me han sorprendido mis piernas de hoy, pero la carrera es así", comentó.

Vingegaard reconoció que la distancia cedida "es importante", pero no la consideró definitiva: "Puede parecer mucho, pero estos últimos años el Tour se ha ganado por más de eso".