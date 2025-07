Vingegaard estaba resignado desde antes: sorpresiva confesión en el Tour

Jonas ya estaba resignado antes del último desafío montañoso

Vingegaard, que tiene casi cuatro minutos y medio de desventaja, dijo que, en esta jornada, con meta en la cima de categoría especial de ‘La Plagne’, ya no intentó restar tiempo a Pogacar y que su único objetivo era sumar una victoria de etapa.



"Para ser honesto, lo que perseguía era la victoria de etapa. Desgraciadamente Thymen Arensman ha hecho un buen trabajo y ha merecido ganar, ha sido muy fuerte. En el final no intentaba recuperar tiempo sobre Tadej. Desgraciadamente no he podido ganar", señaló el danés.