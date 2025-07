Visma arma una nueva estrategia para derribar a Pogacar en el Tour

¿La montaña al rescate?

Bjarne Riis, vencedor del Tour en 1996, desearía ver a su compatriota tomando más riesgos: "No se puede gritar a los cuatro vientos que se es superfuerte y después no atacar. Para mí, no le queda otra opción", dice en su crónica para el periódico danés BT.

Para ello, Visma espera la alta montaña, el terreno de juego preferido de Vingegaard, donde se mostró superior a Pogacar en 2022 y 2023, sobe todo en la famosa etapa de Granon, que sigue siendo la referencia última para la formación neerlandesa.

"Tenemos unos escaladores extraordinarios", avisa Matteo Jorgenson.

Pero desde entonces Pogacar ha realizado grandes progresos, minimizando sus dos puntos menos fuertes, altitud y calor a través de un entrenamiento ajustado.

El triple ganador de Tour parece, a sus 26 años, en el punto álgido de su carrera y ofrece una impresión de invulnerabilidad que devuelve al equipo Visma a la casilla de salida.