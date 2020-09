¿Volverá al Tour de Francia? Rigoberto Urán aclaró las dudas

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se destacó este año en el Tour de Francia, quedando en el Top 10 de la clasificación general junto a ‘Superman’ López. El de Urraro dejó nuevamente el nombre de Colombia en alto, aunque con un sin sabor porque ningún colombiano quedó en el podio.

No obstante, unas declaraciones hicieron preocupar a los seguidores del pedalista paisa frente a un posible fin de su carrera. “¿Si volveremos el próximo año?, no tengo ni idea”, expresó al referirse al Tour de Francia.

Vea también: Lo bueno, lo malo y lo feo: balance de los colombianos en el Tour de Francia

En diálogo con La FM, el ciclista le salió al paso a los rumores y dejó en claro que hay Rigo por mucho rato. “Disfruto mucho de este deporte, son muchos años compitiendo, sé que estoy en el final de carrera, pero el otro año con seguridad voy a estar compitiendo”, aseguró.

Aclaró, entre risas y la jocosidad que lo caratcterizan, que lo que dijo sobre que no tenía idea si estaría el otro año en el Tour, fue por lo ocurrido en 2020 con la pandemia, que por poco no permite que se lleve a cabo la competencia.

“Lo dije por lo que pasó este año, estuvimos en el Tour de milagro (…) entonces no sé qué pasará en la vida (…) Estoy cansado aún de este tour, entonces no estoy pensando en el otro”, recalcó.

Le puede interesar: Tour de Francia: así quedaron los colombianos en la general

El ciclista, que hace parte del Education First y quien quedó octavo en la clasificación general del Tour de Francia, señaló que lo que tiene claro es que aún le quedan años de competencia y que un adiós aún está lejos.

“El año que más cerca estuve de retirarme fue hace un año, mi mujer y mi madre me dijeron ‘ya no monte más en eso, lo queremos acá’. Ahí fue cuando estuve más cerca de dejar ese deporte. No lo dejé el año pasado, entonces yo voy a seguir corriendo un par de años más”, agregó.

Sin embargo, fue enfático en que es consciente en que “estamos en el final de la carrera”.