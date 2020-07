Winner Anacona reveló sus siete candidatos al Tour de Francia, con Nairo incluido

Luego de varios meses de incertidumbre, el Tour de Francia 2020 es un realidad y se realizará a partir de la última semana de agosto, una fecha atípica que ha obligado a apretar el calendario World Tour de la UCI y que ha servido, en la previa, una de las mejores carreras de la historia en lo que a plantillas se refiere.

Todos los equipos enviarán a sus mejores corredores exclusivamente al Tour de Francia, algo que se verá reflejado en un mítico pelotón con los pedalistas más competitivos, donde Egan Bernal sigue siendo el gran favorito y Nairo quintana busca dar la sorperesa.

Winner Anacona, compañero de Nairo en Arkea, reveló sus candidatos al Tour de Francia en diálogo con ‘Ciclismo Colombiano’: “Nairo siempre ha estado con la ilusión de ganar el Tour y este año no será la excepción. Este año irá con la ilusión a ganarlo al menos de dar pelea”.

“Creo que favoritos hay muchos, está Primoz Roglic y el año pasado vimos a Steven Kruijswijk, el Jumbo Visma es un equipo que esta fuerte…. No se puede sacar también a Geraint Thomas, a Froome que ahora llega de su lesión, pero con esto que pasa (la pandemia) es uno de los más beneficiados de cierta forma y no se puede olvidar que es ganador de cuatro Tour y tres grandes vueltas, no se le puede descartar. Y también esta Egan que es el actual ganador del Tour de Francia”, señaló el colombiano que tiene en su palmarés un título de la Vuelta a San Juan.

Y luego ratificó su respaldo a Nairo: “Sinceramente hay muchos, esta Emmanuel Buchmann (Bora), la verdad pueden haber 5 o 6 favoritos, para mí el Tour va a estar interesante y atípico respecto a otros. Claramente a Nairo lo doy como favorito. Ahí está mi baraja y seguramente se me escapará alguno”.

Además también se animó a opinar sobre la disputa de líderes en el Team Ineos, teniendo como experiencia lo que él vio en Movistar con Nairo: “Yo creo que sí se puede aprovechar eso. Si no hay acuerdos, eso se nota en los equipos. Cuando pasa eso entre los corredores, eso puede sopesar negativamente y los otros sacan ventaja de esas situaciones. En este caso estamos hablando de tres corredores que han ganado el Tour y quien lleva más triunfos es Froome, por lo que lleva un respeto y una veteranía además de todo lo que le ha aportado a su equipo”.

“Egan ha hecho lo que ha hecho y eso puede generar un desacuerdo. En este momento es prematuro de posibles, porque hasta no estar allí, no se podrá saber. De seguro que si se presenta de desacuerdo, yo creo que se notará entre los corredores y se puede sacar provecho”, complementó Anacona.