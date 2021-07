Wout Poels avisó a Nairo: "La lucha por la montaña del Tour será tremenda"

El neerlandés Wout Poels (Bahrain Victorious), nuevo líder de la montaña del Tour de Francia, vaticinó en la meta de Andorra que la batalla por el maillot de puntos rojos "va a ser tremenda".

"Obviamente vamos a vivir una batalla tremenda por el maillot de puntos rojos. Continuaremos con ella tras el día de descanso. Por lo pronto, mañana pedalearé una horita, me daré masaje, haré una videollamada con mi bebé y disfrutaré del maillot. Competiré seis días más... ¡Y me iré de vacaciones!", dijo el ciclista del Bahrain.



Poels (Venray, 26 años) es líder de la montaña con 74 puntos, seguido por el canadiense Michael Woods (Israel Start Up) con 66, el colombiano Nairo Quintana con 64 y el belga Wout Van Aert, también con 64. En la etapa con final en Andorra, el nuevo maillot de puntos rojos entró en la fuga buena para luchar en las cumbres.

"Ha sido una etapa loquísima. Una escapada bastante grande se marchó de salida y logré entrar en ella. Sabía que todas las subidas iban a contar para la clasificación de la montaña, así que tenía que recoger puntos en cada cima. Así lo hice, y se dio bien. Ha sido un buen día, pero todavía quedan unas cuantas etapas", concluyó.