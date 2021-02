Tour de la Provence: estos son los cuatro colombianos confirmados

Dará inicio este jueves 11 de febrero la sexta edición del Tour de la Provenza, carrera francesa de categoría 2.1 en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional, que tendrá la participación de cuatro ciclistas colombianos.

Al ya conocido anuncio de Egan Bernal como líder del INEOS Grenadiers y de Iván Ramiro Sosa como uno de sus principales escuderos, se suma la confirmación de Harold Tejada como una de las cartas del Astana Premier Tech para respaldar al español Gorka Izagirre y el kazajo Alexey Lutsenko.

Por otro lado, el UAE Team Emirates dio a conocer que el tolimense Andrés Camilo Ardila será el líder y carta para la clasificación general.

We are back in action Thursday at the @tourlaprovence 🇫🇷. Here's our line-up for the 4-day stage race :#AndrésCamiloArdila 🇨🇴@sebystrom 🇳🇴#ValerioConti 🇮🇹@AlessandroCovi 🇮🇹@Kristoff87 🇳🇴@VSLaengen 🇳🇴@MATTEOTRENTIN 🇮🇹#UAETeamEmirates #RideTogether #TDLP2021 pic.twitter.com/rbVCwe7ioq