Tour de l'Avenir 2020 fue cancelado

La 57ª edición del Tour del Porvenir, la principal carrera ciclista por etapas reservada a corredores Sub-23, debía tener lugar a mediados de agosto pero quedó cancelada este viernes por sus organizadores, debido a la situación sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

La carrera, reducida a seis días, había sido reprogramada del 14 al 19 de agosto, pero finalmente no tendrá lugar este año.

"Parece complejo asegurar escrupulosamente el respeto de todo el proceso de precauciones sanitarias en el marco de una prueba que debía acoger a 23 equipos, la mayor parte de ellos selecciones nacionales procedentes de los continentes europeo, africano, asiático y americano", explicó la empresa organizadora (Alpes Velo), citando "la disparidad de garantías sanitarias" y "la necesidad de una burbuja hermética".

