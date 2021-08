Tour de L’Avenir: Hora de salida de los colombianos en la contrarreloj

Este viernes 13 de agosto dará inicio la edición 57 del Tour de L’Avenir con una contrarreloj individual de cinco kilómetros que servirá de prólogo y que tendrá como sitio de partida y de meta Charleville-Mézières.

La Selección Colombia parte como uno de los equipos favoritos a pelear la clasificación general al contar con una nómina con recorrido internacional y con experiencia, a pesar de la corta edad, en pruebas del Viejo Continente.

Andrés Camilo Ardila es el llamado a liderar el sexteto nacional, teniendo en cuenta que cumple con su segunda temporada en las filas del UAE Team Emirates.

A Ardila lo acompañarán Nicolás Gómez, Yesi Pira, Duvián Galvis, Marlon Herrera y Santiago Umba.

El primer colombiano en entrar en acción será Nicolás Gómez, ya que afrontará la prueba desde las 9:21 de la mañana, hora de Colombia. Yesid Pira será el segundo a las 9:50, mientras que Duvián Galvis lo hará a las 10:19.

Marlon Herrera iniciará la 'crono' a las 10:48, Santiago Umba a las 11:17 y Ardila a las 11:57.

Hora de partida de los colombianos en el prólogo del Tour de L’Avenir:

Nicolás Gómez (9:21 am COL)

Yesid Pira (9:50 AM COL)

Duvián Galvis (10:19 am COL)

Marlon Herrera (10:48 am COL)

Santiago Umba (11:17 am COL)

Camilo Ardila (11:57 am COL)