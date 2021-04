Tour de los Alpes: cómo quedó Nairo Quintana en la general, etapa 5

Finalizó la edición 2021 del Tour de los Alpes, competencia que constó de cinco etapas y que concluyó este viernes con un recorrido montañoso. La última fracción se disputó entre Valle del Chiese y Riva del Garda sobre 120,9 kilómetros, con un terreno escarpado que tuvo dos premios de montaña.

Vale señalar que el británico Simon Yates, líder del BikeExchange, se impuso finalmente en la clasificación general y se coronó campeón de la competencia de manera incontestable. El corredor inglés no tuvo problemas para sostenerse en la punta y terminar coronándose ganador de la carrera. Felix Grosschartner se llevó el triunfo del día con un embalaje que puso punto final a la disputa del título.

¿Cómo quedó Nairo Quintana en el Tour de los Alpes tras la etapa 5?

Si bien Nairo Quintana reconoció que no se encontraba en su mejor condición, sobre todo después de la etapa 4, el corredor del Arkea logró sacar adelante la carrera del Tour de los Alpes y al final terminó en el top 10 de la general. El de Cómbita concluyó en la séptima casilla a 2:54 del ganador Simon Yates.

"Como siempre, espero más… Ha sido una etapa bastante buena pero especial. El descenso para llegar a meta fue rápido y técnico. Me defendí mejor en el descenso que en el ascenso. Me sentí cómodo y pude adelantar a varios corredores. No estoy en la mejor condición física posible. Intento progresar", dijo Nairo el jueves pasado.

¿Cuál será la próxima carrera de Nairo Quintana antes de encarar el Tour de Francia?

De acuerdo a lo que se ha conocido, Nairo Quintana se tomará un respiro de algo más de un mes en las carreteras europeas para encarar la disputa del Critérium del Dauphiné, competencia ganada por el colombiano Daniel Martínez en 2020. Dicha carrera iniciará el 30 de mayo y tendrá a la mayoría de favoritos para el próximo Tour de Francia.