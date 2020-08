Se disputó la segunda etapa del Tour de Polonia, competencia que se llevó a cabo entre Opole y Zabrze sobre 151.5 kilómetros de recorrido. El pelotón partió, reponiéndose del final abrupto que tuvo la jornada inaugural tras el accidente que sufrió Fabio Jakobsen (Quick Step) y por el cual fue señalado el holandés Dylan Groenewegen (Jumbo), quien fue expulsado por los organizadores de la carrera.

Tour de Polonia: clasificación general tras la etapa 2

1 Mads Pedersen (Trek) 7:57:42

2 Pascal Ackermann (Bora) a 0:04

3 Kamil Malecki (CCC) a 0:04

4 Luka Mezgec (Mitchelton) a 0:06

5 David Ballerini (Quick Step) a 0:06

6 Jasper Philipsen (UAE) a 0:10

7 Szymon Sajnok (CCC) a 0:10

8 Alberto Dainese (Sunweb) a 0:10

9 Mark Cavendish (Bahrain) a 0:10

10 Ryan Gibbons (NTT) a 0:10

20 Richard Carapaz (Ineos) a 0:10

26 Esteban Chaves (Mitchelton) a 0:10

36 Remco Evenepoel (Quick Step) a 0:10

45 Simon Yates (Mitchelton) a 0:10

148 Juan Sebastián Molano (UAE) a 7:00

En medio del mar de información que surgió tras el accidente de Jakobsen, se conoció que el equipo Quick Step demandará a Groenewegen por la maniobra que derivó en el trágico accidente. "Deberían meterle en la cárcel", dijo Patrick Lefevere, director deportivo del equipo belga, minutos después de la aparatosa caída.

“Confirmo esos mensajes en Twitter. Fue una acción muy fea de Groenewegen. Esas cosas no se hacen. Ya hemos interpuesto una denuncia ante la UCI y haremos lo mismo ante la policía de Polonia. No lo dejaremos pasar", agregó el entrenador. "He visto el esprint decenas de veces. No comprendo en absoluto la acción de Groenewegen. Un ciclista debe permanecer en su trayectoria", puntualizó.

Por su parte, Groenewegen rompió el silencio y se refirió a la acción en la que su rival llevó la peor parte. "No puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido arrojados o golpeados", dijo el corredor del Jumbo.

Este viernes 7 de agosto se llevará a cabo la tercera etapa del Tour de Polonia con la primera cita montañosa. Los corredores partirán desde Wadowice y finalizarán en Biala, Silesian recorriendo 203.1 kilómetros. Habrá tres puertos de primera categoría.