Tour de Polonia: David Ballerini ganó la etapa 5

David Ballerini (Deceuninck-Quick Step) se llevó la quinta y última etapa del Tour de Polonia con un cierre espectacular en el que aprovechó los últimos metros de carrera y consiguió una alegría doble para su escuadra, que celebró tanto el título de carrera como en el último día de competencia. El colombiano Juan Sebastián Molano, fue uno de los que ingresó en el grupo de punta, sin embago, no le alcanzó para quedar en la primera posición.

Lea también: Nairo, tranquilo y optimista a tres semanas del Tour de Francia

En una etapa que arrancó un poco en la montaña, pero que se cerró con un circuito en donde el pelotón alcanzó la fuga que aguantó casi hasta el final de la competencia, el Deceuninck-Quick Step supo manejar la situación de carrera y luego de festejar el sábado con la victoria de Remco Evenepoel, ganador de la carrera, celebró el domingo con el potentísimo pedalista italiano, Ballerini, quien supo aprovechar el momento y aceleró para dejar al resto de competidores atrás.

De poco sirvió el esfuerzo realizado por Pascal Ackermann (Bora), quien terminó allanando el camino para que Ballerini mostrara su fortaleza en el cierre y se quedara con una carrera que modificó su calendario y cerró con una etapa apta para los embaladores, dejando que la competencia de montaña se trasladara al cuarto día.

Le puede interesar: Tour de Polonia: así quedó la clasificación general, top 10

El trabajo de los pedalistas colombianos fue bueno y, aunque Esteban Chaves se mantuvo en el puesto doce de carrera, mostró un buen nivel, al igual que Juan Sebastián Molano, quien concluyó la última etapa en la séptima posición y dio buenas sensaciones con su trabajo a lo largo de las diferentes etapas de la competencia.

Huge, huge, huge sprint of @ballero_94, who wins the last stage of #TDP20 in Krakow!!!#ForzaFabio #No22in2020 pic.twitter.com/pxdRmhaVd2