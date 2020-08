Tour de Polonia: Richard Carapaz ganó la tercera etapa

Tras una larga escapada de Nathan Haas, corredor del Cofidis y a quien la superioridad le alcanzó hasta faltando 7.9 kilómetros de la meta, en un circuito en el que el pelotón aumentó la velocidad de carrera, el ganador de la etapa fue Richard Carapaz, quien se quedó con un importante triunfo que no generó demasiadas variaciones en la general de una carrera que está cada vez más cerca de su final y que tendrá otra etapa de montaña.

Le puede interesar: Tour de L'Ain: así le fue a Nairo y Egan tras la primera etapa; Roglic mostró los dientes

El ritmo del pelotón fue impuesto por el Ineos y llegó a los 60 kilómetros por hora, mostrando la gran velocidad a la que giran estos pedalistas y que fue lo que dividió el grupo. Al final de la etapa y habiendo pasado el kilómetro final de la competencia hubo un par de intentos de escapada, sin embargo, fue el corredor ecuatoriano del Ineos quien se llevó la etapa para quedarse con el primer puesto de la general.

Carapaz sigue demostrando todas sus capacidades y, aunque este evento sigue marcando su regreso a la competencia de alto nivel, con un ataque muy poderoso y que no dejó posibilidades a la reacción de sus rivales, se quedó con una etapa que estuvo bastante peleada y que no se definió sino hasta los metros finales de carrera, en los que el ecuatoriano fue superior y le dio la victoria a su equipo.

Lea también: Jakobsen despierta del coma tras accidente en la Vuelta a Polonia

Cuando Carapaz se acercaba a la meta, el italiano Diego Ulissi del UAE Team Emirates y Rudy Molard del Groupama, intentaron alcanzarlo, sin embargo, la reacción fue tardía y el suramericano supo encontrar el triunfo de la mejor manera, con gran potencia en la conclusión e impidiendo que quienes lo seguían de atrás llegaran a quitarle esta victoria.

What a way to pick up his first win for the team! A huge long-range sprint paid off in style. @RichardCarapazM now moves into a four-second race lead at #TDP20 pic.twitter.com/emCAG33g4Q