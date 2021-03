Tras caída de Roglic, Schachmann admite que "no es agradable ganar así"

El alemán Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe), ganador de la París Niza por segundo año consecutivo, admitió cierto sabor agridulce al sacar provecho de la desgracia del exlíder Primoz Roglic, ya que el esloveno sufrió dos caídas y una avería mecánica que le llevaron a perder un título que tenía casi asegurado.



"Fue un día loco. Nadie podía esperar lo que pasó hoy. Mis sentimientos se mezclan porque Roglic se cayó, incluso dos veces. No sé si fue su culpa La primera vez le esperamos y la segunda vez se amplió la brecha, estábamos enfrascados en la batalla por la etapa en ese momento. No sé si puedo estar feliz, no es agradable ganar así", destacó.

Puede ver: Pogacar le envía mensaje a Van der Poel tras su victoria en la Tirreno Adriático



Schachmann, de 27 años, logró su segundo título consecutivo en esta carrera, algo que no ocurría desde que lo logró Alexander Vinokourov en 2002 y 2003.



"El objetivo era defender mi título, y ahora me encuentro de amarillo en un escenario totalmente diferente al del año pasado. Acababa de llegar de una concentración en altura y comencé la semana un poco cansado. La forma ha mejorado a pesar del frío", afirmó.

El alemán Maximiliam Schachmann (Bora) se alzó este domingo con su segundo triunfo consecutivo en la París-Niza, tras una jornada final en la que el infortunio se cebó con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que se vio privado del triunfo final tras sufrir primero una caída y posteriormente una avería mecánica.



Percances que dejaron en nada la ventaja de 52 segundos con la que el corredor esloveno afrontaba una última etapa de tan sólo 92 kilómetros, en la que nada parecía poder apartar a Roglic del primer escalón del podio.



Sin embargo, la jornada no tardó en torcerse para el ciclista del Jumbo-Visma, que a falta de 70 kilómetros para la línea de meta sufrió una caída.

Lea también: Van der Poel y cómo vivió los últimos kilómetros cuando Pogacar se le acercaba



Un accidente que obligó a Roglic, visiblemente magullado, a efectuar un tremendo esfuerzo para poder reincorporarse a la disciplina del pelotón.



Esfuerzo que finalmente no sirvió de nada al corredor esloveno, que se despidió finalmente del triunfo en la prueba, tras sufrir una avería mecánica que le volvió a descolgar del grupo.