Tres ciclistas colombianos que terminan contrato en el World Tour

Ciclistas colombianos que terminan contrato de diciembre de 2025

El velocista Fernando Gaviria estaría en sus últimos días como integrante del Movistar Team, por lo que fue incluido en la nómina que compite hasta el 19 de octubre en el Tour del Guangxi.

Después de tres temporadas, el antioqueño no tiene garantizada su renovación, por lo que no se tiene certeza si continuará en el World Tour o no.

Por otro lado, Esteban Chaves, de 35 años, disputó su cuarto año como corredor del EF Education - EasyPost.

Chaves no tendría sobre la mesa una oferta de renovación y estaría estudiando nuevos rumbos para el 2026.