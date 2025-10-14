Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 13:32
Tres ciclistas colombianos que terminan contrato en el World Tour
Los ciclistas colombianos aún no definen su equipo para la temporada 2026.
La temporada ciclística en 2025 está por terminar y las principales escuadras empezaron a preparar lo que será la actividad de 2026. Uno de los aspectos más importantes en cada equipo tiene que ver con a conformación de las respectivas nóminas, por lo que se han llevado a cabo algunos movimientos en el ciclomercato.
Con respecto a los pedalistas colombiano, hay algunos que no han definido su futuro, teniendo en cuenta que sus contratos terminan en diciembre de 2025.
Es el caso de Fernando Gaviria (Movistar), Esteban Chaves (EF Education - EasyPost) y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers).
Ciclistas colombianos que terminan contrato de diciembre de 2025
El velocista Fernando Gaviria estaría en sus últimos días como integrante del Movistar Team, por lo que fue incluido en la nómina que compite hasta el 19 de octubre en el Tour del Guangxi.
Después de tres temporadas, el antioqueño no tiene garantizada su renovación, por lo que no se tiene certeza si continuará en el World Tour o no.
Por otro lado, Esteban Chaves, de 35 años, disputó su cuarto año como corredor del EF Education - EasyPost.
Chaves no tendría sobre la mesa una oferta de renovación y estaría estudiando nuevos rumbos para el 2026.
Finalmente, a Brandon Rivera también se le termina su vínculo con el INEOS Grenadiers, luego de seis años en el conjunto británico.
Sin embargo, Rivera podría obtener la renovación, por lo menos por un año, teniendo en cuenta su labor como gregario y que a Egan Bernal le resta una temporada en el INEOS.
Fuente
Antena 2