Tres equipos pelean por el fichaje de Fernando Gaviria

Fernando Gaviria vive sus últimas semanas como ciclista del Movistar Team. El colombiano, de 31 años, no continuará en el equipo español una vez finalice su contrato en diciembre de 2025, cerrando así una etapa de tres temporadas en la escuadra.

Puede leer: El '10' de lujo que podría llegar a Deportivo Cali

Según información de ESPN, el velocista antioqueño ya tiene tres equipos interesados en ficharlo para la próxima temporada: el Cofidis, el Caja Rural y el Unibet Rose Rockets. Todos habrían manifestado su interés en contar con su experiencia y su poder de definición en los embalajes.

Se espera que en las próximas semanas Gaviria y su entorno definan el nuevo destino deportivo del ciclista, quien busca un equipo que le brinde protagonismo y libertad para disputar etapas.

Victorias de Fernando Gaviria en el Movistar

Durante su paso por el Movistar Team, Gaviria logró victorias de etapa en la Vuelta a San Juan 2023, el Tour de Romandía 2023 y el Tour Colombia 2024, demostrando su vigencia.