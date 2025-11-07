Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 16:30
Tres equipos pelean por el fichaje de Fernando Gaviria
El antioqueño finaliza contrato con Movistar Team y no será renovado.
Fernando Gaviria vive sus últimas semanas como ciclista del Movistar Team. El colombiano, de 31 años, no continuará en el equipo español una vez finalice su contrato en diciembre de 2025, cerrando así una etapa de tres temporadas en la escuadra.
Según información de ESPN, el velocista antioqueño ya tiene tres equipos interesados en ficharlo para la próxima temporada: el Cofidis, el Caja Rural y el Unibet Rose Rockets. Todos habrían manifestado su interés en contar con su experiencia y su poder de definición en los embalajes.
Se espera que en las próximas semanas Gaviria y su entorno definan el nuevo destino deportivo del ciclista, quien busca un equipo que le brinde protagonismo y libertad para disputar etapas.
Victorias de Fernando Gaviria en el Movistar
Durante su paso por el Movistar Team, Gaviria logró victorias de etapa en la Vuelta a San Juan 2023, el Tour de Romandía 2023 y el Tour Colombia 2024, demostrando su vigencia.
El corredor colombiano llegó al conjunto español en 2023, luego de su paso por el UAE Team Emirates, donde tuvo grandes presentaciones en carreras World Tour.
Antes, vistió los colores del Quick-Step, donde alcanzó algunos de los logros más importantes de su carrera, y del Coldeportes-Claro, equipo con el que debutó profesionalmente.
Gaviria tiene en su palmarés marcas llamativas, pues suma siete victorias de etapa en 'grandes': cinco en el Giro de Italia y dos en Tour de Francia; además, fue campeón por puntos en la ronda italiana 2017.
Con el panorama abierto y varios pretendientes en Europa, el embalador antioqueño espera cerrar su vinculación con una escuadra que le permita volver a brillar en la élite del ciclismo internacional en 2026.
