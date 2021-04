Triste confesión: Chris Froome asume que ya no es favorito y habla de su futuro

El gran campeón Chris Froome no ha sido el mismo desde el grave accidente que sufrió en el Critérium del Dauphiné de 2019. El corredor tuvo que pasar varios meses en recuperación y hasta ahora se encuentra teniendo las primeras sensaciones en la carretera.

Acto seguido se dio su salida del Team Ineos para arribar al Israel Start Up Nation, escuadra que confió en él pese a no tener un buen nivel. Aunque Froome ha trabajado duro, todavía se ve lejos de recuperar su anterior estado de forma, por eso confesó en una entrevista con el medio belga 'Het Nieuwsblad', que no se ve favorito.

Tristes declaraciones para un campeón que poco a poco deja a un lado sus metas más fuertes. "No es difícil de imaginar que la gente ya me haya descartado y es algo que me parece bien. Yo sé de dónde vengo. He tenido que aprender a caminar de nuevo y eso es algo que siempre tengo muy presente. Es algo que demuestra lo lejos que he llegado en el último año", afirmó.

Con 35 años, el británico no renuncia a ganar su quinto Tour de Francia, es un máximo objetivo, aunque es consciente de que este logro será muy complicado de lograr. "¿El Tour? Simplemente sigo mi proceso. No se puede hablar de fechas concretas por ahora", no obstante, buscará estar preparado.

Así muchos ya lo retiren, él piensa seguir en la lucha y superar las adversidades. No se rendirá en el objetivo por estar a punto. "Tras el accidente tuve que afrontar un muy largo periodo de inactividad, y después vino el parón por el coronavirus, por lo que no pude pedalear a alto nivel por mucho tiempo. Afortunadamente, el equipo me apoya de una manera increíble".

"Esta vez vengo desde un lugar mucho más profundo. Ahora se trata, principalmente, de volver a encontrar el equilibrio entre la izquierda y la derecha. Ojalá vuelva a estar pronto donde quiero", concluyó.