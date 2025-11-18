Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 16:21
Tadej Pogacar garantizó compañero de lujo en el UAE; anunciaron nuevo contrato
El equipo de los Emiratos Árabes Unidos extendió el vínculo con una de sus máximas figuras.
El portugués Joao Almeida, ganador esta temporada de la Itzulia, Vuelta a Romandia, a Suiza y segundo en la Vuelta a España, ha extendido su contrato con el UAE Emirates hasta el año 2028, según ha confirmado el equipo emiratí.
Almeida (Caldas da Rainha, 27 años) llegó a la formación que lidera el esloveno Tadej Pogacar en 2022, y desde entonces se ha convertido en uno de los puntales del UAE para disputar carreras y en la labor de ayuda al cuádruple ganador del Tour de Francia y bicampeón mundial.
Lea también: Thomas, Bardet, Kristoff, Majka y otros 5 históricos ciclistas se retiran este 2025
En otras noticias: FIFA podría ampliar el número de convocados al Mundial 2026
Joao Almeida y su felicidad de seguir representando al UAE
La temporada 2025 ha sido la mejor hasta la fecha para el ciclista portugués con sus éxitos en País Vasco, Romandía y Suiza y el segundo puesto en la Vuelta, en una edición en la que sumó el triunfo de etapa en el Alto del Angliru.
"Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con el UAE Team Emirates–XRG. Desde el primer momento, me he sentido como en casa. El ambiente, la profesionalidad y la confianza que el equipo me ha brindado me han ayudado a convertirme en un mejor corredor", ha destacado Almeida.
La renovación hasta 2028 supone para Almeida confianza y estabilidad, cuestiones necesarias para seguir trabajando y alcanzar objetivos en un equipo que quiere seguir dominando en el circuito del World Tour como lo ha venido haciendo en los últimos años.
"Tengo un gran equipo y un excelente personal a mi alrededor, y estoy muy motivado para lo que está por venir. Juntos, estoy seguro de que podemos seguir luchando por la victoria en las carreras más importantes del mundo", dijo Almeida.
Juan Ayuso salió del equipo, pero llegaron nuevos
Cinco ciclistas se sumarán a la estructura del UAE para la temporada del 2026, donde aparece el australiano Heimo Fugger, el neerlandés Daan Dijkman, el belga Matteo Vanden Wijngaert, el alemán Moritz Mauss y el español Jaime Torres.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2