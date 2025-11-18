Tadej Pogacar garantizó compañero de lujo en el UAE; anunciaron nuevo contrato

Joao Almeida y su felicidad de seguir representando al UAE

La temporada 2025 ha sido la mejor hasta la fecha para el ciclista portugués con sus éxitos en País Vasco, Romandía y Suiza y el segundo puesto en la Vuelta, en una edición en la que sumó el triunfo de etapa en el Alto del Angliru.



"Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con el UAE Team Emirates–XRG. Desde el primer momento, me he sentido como en casa. El ambiente, la profesionalidad y la confianza que el equipo me ha brindado me han ayudado a convertirme en un mejor corredor", ha destacado Almeida.



La renovación hasta 2028 supone para Almeida confianza y estabilidad, cuestiones necesarias para seguir trabajando y alcanzar objetivos en un equipo que quiere seguir dominando en el circuito del World Tour como lo ha venido haciendo en los últimos años.



"Tengo un gran equipo y un excelente personal a mi alrededor, y estoy muy motivado para lo que está por venir. Juntos, estoy seguro de que podemos seguir luchando por la victoria en las carreras más importantes del mundo", dijo Almeida.