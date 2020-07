UAE Team Colombia renunció a la invitación para el Giro de Italia sub 23

El UAE Team Colombia, equipo de ciclismo del país conformado por corredores de categoría sub 23, confirmó la renuncia a la invitación que hizo la Federación Italiana de Ciclismo y la compañía RCS Sports para participar en la versión 2020 del Giro de Italia Sub 23 que se disputará del 29 de agosto al 6 de septiembre.

La escuadra colombiana argumentó que declinó la opción de tomar la partida en la prueba debido a las dificultades que tendría para desplazar su plantilla a terreno italiano y el posterior retorno a Colombia.

"El UAE Team Colombia se vio obligado a declinar la invitación a la edición 2020 del Giro de Italia sub 23 ante la incertidumbre generada en Europa y en Colombia por la pandemia de Covid-19. La imposibilidad de asegurar el desplazamiento y retorno seguro de los deportistas sumado a la alta curva de contagios que nuestro país presenta, forzó al grupo de inversión colombo-emiratí, propietario del equipo, a tomar la difícil decisión", señaló el grupo mediante un comunicado.

Y es que a pesar de que el Giro de Italia sub 23 era uno de los principales objetivos del equipo para el 2020, el no contar con más carreras en su calendario en Europa, obligó a tomar la determinación de no arriesgarse con el desplazamiento al Viejo Continente.

"Hicimos todo lo posible para estar en la partida del Giro de Italia sub 23 pero la inseguridad del desplazamiento a Italia y el retorno seguro de nuestros deportistas a Colombia nos obligó a tomar esta triste decisión. El Giro de Italia sub 23 era uno de nuestros máximos objetivos del año pero ahora nos enfocamos en estar listos para el reinicio del calendario nacional en e segundo semestre donde igualmente estaremos persiguiendo grand objetivos como la Vuelta la Juventud", dijo el presidente del UAE Team Colombia, Juan Darío Uribe Uribe.

De esta manera, el equipo Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas será la única representación que tendrá el país en el Giro de Italia sub 23, en donde Camilo Ardila es el actual campeón al vencer en la edición 2019.