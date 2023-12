UAE Team Emirates confirmó a colombiano como escudero de Pogacar en el Giro de Italia 2024

Las principales escuadras del pelotón World Tour se preparan para la temporada 2024. En las últimas horas, el UAE Team Emirates anunció que su máxima figura, el esloveno Tadej Pogacar, disputará por primera vez en su carrera el Giro de Italia.

"Siempre quise hacer el Giro. Es una de mis carreras favoritas porque está cerca de Eslovenia y cuando éramos niños nos encantaba ver el Giro e ir a las etapas. Tengo algunos de mis mejores recuerdos del Giro. Siempre fue un sueño estar en el Giro. Luego llegué a los Emiratos Árabes Unidos, la primera carrera para hacer la Vuelta y el Tour, y fue un éxito tal que nunca llegó el momento para el Giro. Ya no soy tan joven y creo que puedo hacer dos Grandes Vueltas. Probablemente podría haberlo hecho antes, pero es un buen momento para tener un nuevo desafío en mi carrera”, explicó Pogacar en el día de medios del UAE Team Emirates.

Además del doblete, el esloveno también demostró su ambición al asegurar que quiere competir en los Campeonatos del Mundo y en los Juegos Olímpicos.

"El Campeonato Mundial y también los Juegos Olímpicos son un buen objetivo, pero no están escritos en piedra. No es un recorrido perfecto para mí, pero nunca se sabe. Va a ser una carrera muy dura porque no hay equipos grandes en los Juegos Olímpicos, por lo que puede ser casi como apostar", señaló.

Pogacar estará acompañado por un colombiano en el Giro de Italia

Durante el día de medios del UAE Team Emirates también se dio a conocer la nómina que acompañaría a Pogacar en su aventura por el Giro de Italia.

En el listado de ocho corredores fue incluido el colombiano Juan Sebastián Molano, que sería la carta de la escuadra de los Emiratos para los finales en embalaje.

Rafal Majka, Mikkel Bjerg, Felix Grosschartner, Juan Sebastian Molano, Rui Oliveira, Jay Vine y Domen Novak estarían junto a Pogacar en el Giro.