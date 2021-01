UAE Tour confirmó la "constelación de estrellas" para la edición 2021

Todo está listo para que a partir del próximo 21 de febrero hasta el 27 del mismo mes se desarrolle la tercera edición del UAE Tour, carrera que hace parte del calendario de la UCI WorldTour 2021.

La organización de la competencia más importante de la región de Medio Oriente ya había confirmado la participación de 19 equipos de la máxima división de la Unión Ciclista Internacional, pero este jueves 21 de enero dio a conocer parte de la "constelación de estrella" que tomarán la partida y que pelearán por la clasificación general.

BREAKING NEWS! The moment you have all been waiting for!



Riders confirmed for the UAE Tour 2021!



Read more: https://t.co/15YOU5KshP



Further rider announcements coming soon. #UAETour pic.twitter.com/iHM2kROSs2 — UAE Tour Official (@uae_tour) January 21, 2021

Lea también: Calendario del ciclismo sigue sufriendo por la covid; Vuelta al Algarve cambió sus fechas

A través de sus portales digitales oficiales, el UAE Tour anunció que los embaladores Fernando Gaviria, Sam Bennet, Pascal Ackerman y Caleb Ewan serán los principales protagonistas en lo que tiene que ver con los finales masivos.

Por otro lado, Adam Yates, Mathieu Van de Poel, Chris Froome, Filippo Ganna y Tadej Pocagar fueron confirmados y se perfilan para ser los encargados por luchar la clasificación general.

BREAKING NEWS! The moment you have all been waiting for!



Riders confirmed for the UAE Tour 2021!



Read more: https://t.co/15YOU5KshP



Further rider announcements coming soon. #UAETour pic.twitter.com/kW0GIkQlCk — UAE Tour Official (@uae_tour) January 21, 2021

Le puede interesar: 'Supermán' López, sobre su papel en el Movistar y correr el Tour de Francia