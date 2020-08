UCI cancela todas las pruebas en China y adelanta el fin de temporada

La Unión Ciclista Internacional comunicó este martes 11 de agosto la cancelación de todos los eventos de las categorías UCI WorldTour y UCI Women's WorldTour que estaban programados para disputarse en China.

Según explicó la UCI en un comunicado, la razón de la decisión se debe a solicitud de cada uno de los organizadores de las pruebas. De esta manera, la Gree-Tour de Guangxi (UCI WorldTour), que se desarrollaría del 5 al 10 de noviembre, el Tour de la Isla de Chongming y el Tour de Guangxi, ambas en la rama femenina y que se llevarían a cabo el 23 de octubre el primero y del 15 de octubre al 10 de noviembre el segundo no se disputarán en el 2020.

Le puede interesar: Colombiano Leonardo Páez fue segundo en la etapa 2 del Transmaurienne Vanoise y lidera la general

Ante lo informado, el calendario internacional sufrió una considerable modificación y en la categoría masculina finalizarán todas las pruebas del año el 8 de noviembre cuando culmine la edición 75 de la Vuelta a España, mientras que en la rama femenina la última prueba de la temporada será el 8 de noviembre con el Ceratizit Madrid Challenger.

Por otro lado, la UCI informó que los Campeonatos Mundiales de Paraciclismo de Ruta UCI 2021 cambiaron sus fechas con el objetivo de evitar superposiciones con los Juegos Olímpicos de Tokio. De esta manera, la prueba que se correrá en Cascais, Portugal, se desarrollará el 9 al 13 de junio. Anteriormente estaban programada del 25 al 29 de agosto.

Lea también: Donovan Solano superó a Urshela y va por récord de Rentería en la MLB

Se espera que en los próximos días la Unión Ciclista Internacional confirme o cancele el campeonato mundial de ciclismo de ruta que se tiene previsto que se corra en Suiza a finales del mes de septiembre.

Cancellation of UCI WorldTour and UCI Women’s WorldTour events organised in China, and new dates for the 2021 UCI Para-cycling Road World Championships https://t.co/vLEFRnHXel pic.twitter.com/l0Uytw5HJW