La Unión Ciclística Internacional confirmó el calendario de carreras World Tour que tendrá la temporada 2020 con atención especial a las tres 'grandes', hablando del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Tal como se preveía, dichas competencias se disputarán en las fechas que trascendieron días atrás por parte de la organización de dichas carreras, precisamente.

Vea también: "A Landa le pesa ser líder": duro dardo del Movistar Team al español

El Tour de Francia, que tendrá la defensa del colombiano Egan Bernal, irá del 29 de agosto al 20 de septiembre, mientras que el Giro irá del 3 al 25 de octubre. En cuanto a la Vuelta a España, la ronda ibérica será empezará el 20 de octubre y terminará el 8 de noviembre.

Le puede interesar: ¿Ataque al Movistar? Froome explica cómo compartir liderato con Egan y Thomas

Calendario de carreras World Tour para 2020, según la UCI

1 de agosto: Strade Bianche (Italy)

-5 al 9 de agosto: Tour de Pologne (Poland)

-8 de agosto: Milán-San Temo (Italy)

-12 al 16 de agosto: Critérium del Dauphiné (France)

-16 de agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 de agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 de agosto al 20 de septiembre: Tour de France (France)

-7 al 14 de septiembre: Tirreno-Adriático (Italy)

-11 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 de septiembre al 3 de octubre: BinckBank Tour

-30 de septiembre: La Flèche Wallonne (Belgium)

-3 al 25 de octubre: Giro d´Italia (Italy)

-4 de octubre: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 de octubre: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 de octubre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 de octubre: A Travers la Flandre (Belgium)

-15 al 20 de octubre: Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 de octubre: Tour des Flandres (Belgium)

-20 de octubre al 8 de noviembre: Vuelta a España (Spain)

-21 de octubre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 de octubre: Paris-Roubaix (France)

-31 de octubre: Il Lombardia (Italy)