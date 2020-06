UCI presentó la medidas de seguridad para antes, durante y después de las carreras

Las medidas de prevención del coronavirus en las carreras del calendario UCI se deberán ajustar, como premisa, a las leyes nacionales de cada carrera y afectarán a todos los componentes del pelotón, que deberán guardar el reglamento sanitario establecido antes, durante y después de cada carrera.

En el documento basado en el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coordinación con el jefe médico de la UCI, el Profesor Xavier Bigard y los representantes de corredores, equipos, médicos y organizadores de ciclismo, la UCI aclara, como premisa, que el protocolo estará sujeto a las leyes y medidas locales y nacionales vigentes en los territorios que albergan los eventos.

Un protocolo que se aplicará principalmente a los equipos, corredores y equipo técnico, considerando que la gestión del público, excepto en salida y llegada, será responsabilidad de las autoridades competentes.

