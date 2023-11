Un colombiano quiere darle pelea a Vingegaard y Pogacar en el Tour: "Creo que es hora"

El Tour de Francia 2023 no dejó un buen balance para Colombia al margen del vibrante mano a mano que ofrecieron Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard por el 'maillot' amarillo. El mejor resultado en la clasificación general fue por cuenta de Harold Tejada, quien terminó en el puesto 34. Sin embargo, no hubo triunfos de etapa para el país en esta oportunidad.

Por otra parte, la edición del 2024 promete ser mucho más espectacular; ya que, además de Pogacar y Vingegaard, también tendrá la presencia de otros capos como Remco Evenepoel o Primoz Roglic. Aún con este cartel de favoritos, Santiago Buitrago no teme aceptar el reto para competir y pelear por una camiseta en la 'Grande Boucle'.

El bogotano, quien corre para el Bahrain-Victorious, hizo una buena presentación en los recientes Giro de Italia y Vuelta a España. En el primero, se quedó con la etapa reina al ganar en Tre Cime di Lavoredo, mientras que en el segundo terminó en el top-10 de la general, por lo que ahora sueña con una buena actuación en el Tour.

"Hace unos días el equipo (Bahrain) me llamó para preguntarme qué carreras me gustaría hacer en 2024. No me anduve con rodeos y dije que me gustaría ir al Tour de Francia. He hecho el Giro, he hecho la Vuelta. Creo que es hora de hacer el Tour", expresó el corredor de 24 años en entrevista para Bici.Pro.

Más allá de disputar la ronda francesa, el principal objetivo de Buitrago es quedarse con la camiseta blanca como el mejor joven de la competencia, especialmente por el hecho de que Tadej Pogacar ya no puede disputarla: "Quiero ver cómo va. Ahora que Pogacar es un año mayor y ya no es elegible para la camiseta juvenil, puedo luchar por la camiseta blanca", añadió.

En su historial en Grandes Vueltas, Santiago Buitrago ganó dos etapas, ambas fueron en las ediciones 2022 y 2023 del Giro de Italia, por lo que ahora espera dar batalla en el Tour de Francia a fin de conseguir un buen resultado.

Cabe recordar que el recorrido de esta vuelta terminará con una contrarreloj individual en Niza. Esto teniendo en cuenta que París albergará los Juegos Olímpicos a partir del próximo 26 de julio.

