Dom, 19/10/2025 - 14:55
Un colombiano saldrá del Movistar Team para 2026
En los próximos días se hará oficial la marcha del 'escarabajo'.
El futuro del ciclista colombiano Kevin Castillo parece estar lejos del Movistar Team. Luego de un paso breve por la escuadra española, el risaraldense no continuará en el equipo para la próxima temporada, según apuntan fuentes cercanas al entorno del corredor.
Castillo había llegado al conjunto telefónico tras conquistar el Clásico RCN 2025, una de las carreras más prestigiosas del calendario colombiano, lo que generó gran expectativa sobre su rendimiento en Europa. Sin embargo, su contrato inicial era de corta duración, sujeto a los resultados obtenidos durante la segunda mitad del año.
Aunque mostró compromiso y talento, los números no acompañaron. En las competencias que disputó con el Movistar Team no logró destacarse en la clasificación general ni en etapas clave, motivo por el cual el equipo habría decidido no extender su vínculo.
A esto se suma un problema con su documentación, que retrasó su debut oficial en el calendario europeo y le restó tiempo para adaptarse plenamente a la dinámica del equipo.
Pese a este escenario, el ciclista risaraldense parece tener varias ofertas para continuar su carrera profesional, tanto en el continente como en escuadras latinoamericanas interesadas en sus servicios.
Castillo, de apenas 23 años, ha sido considerado una de las promesas del ciclismo colombiano, destacándose por su habilidad en la montaña y su espíritu combativo.
¿Cuáles colombianos correrán con el Movistar en 2026?
Por su parte, el Movistar Team mantendrá en su plantilla a Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador, mientras define la continuidad de Fernando Gaviria, cuya renovación aún está en evaluación.
Así, el capítulo de Kevin Castillo en el equipo español podría llegar a su fin, pero el corredor cafetero espera que esta experiencia sea un impulso para consolidar su carrera en el ciclismo internacional.
Antena 2