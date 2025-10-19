Un colombiano saldrá del Movistar Team para 2026

El futuro del ciclista colombiano Kevin Castillo parece estar lejos del Movistar Team. Luego de un paso breve por la escuadra española, el risaraldense no continuará en el equipo para la próxima temporada, según apuntan fuentes cercanas al entorno del corredor.

Castillo había llegado al conjunto telefónico tras conquistar el Clásico RCN 2025, una de las carreras más prestigiosas del calendario colombiano, lo que generó gran expectativa sobre su rendimiento en Europa. Sin embargo, su contrato inicial era de corta duración, sujeto a los resultados obtenidos durante la segunda mitad del año.

Aunque mostró compromiso y talento, los números no acompañaron. En las competencias que disputó con el Movistar Team no logró destacarse en la clasificación general ni en etapas clave, motivo por el cual el equipo habría decidido no extender su vínculo.

A esto se suma un problema con su documentación, que retrasó su debut oficial en el calendario europeo y le restó tiempo para adaptarse plenamente a la dinámica del equipo.