Sáb, 06/09/2025 - 10:50
Un colombiano se mantiene en el lote de favoritos, así está la general
Se corrió la etapa 14 de la Vuelta a España y los colombianos siguen sufriendo.
La etapa 14 de la Vuelta a España se corrió el 6 de septiembre de 2025, fue un recorrido de montaña en el que los ciclistas pasaron por 3 puertos de montaña a lo largo de toda la carrera, uno de tercera categoría y dos de primera. La etapa fue entre Avilés y La Farrapona, otra muy exigente en la que los escaladores se hicieron presentes.
A lo largo de la carrera se dio una fuga larga de 22 competidores en busca de los puntos, en cuanto a los favoritos el grupo de Vingegaard se separó del pelotón general dejando a ciclistas como Egan Bernal relegados.
Nuevamente el colombiano más destacado fue Harold Tejada que se mantuvo el grupo de favoritos después de la fuga y subió los puertos de montaña al ritmo de los favoritos. No ha sido la mejor Vuelta para los colombianos que se han visto muy superados por los favoritos como Jonas Vingegaard y Joao Almeida quienes han mostrado un nivel superlativo.
CLASIFICACIÓN GENERAL VIRTUAL VUELTA A ESPAÑA 2025 TRAS LA ETAPA 14: ASI VAN LOS COLOMBIANOS
En instantes actualizaremos los tiempos.
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 49H30'54''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 46''
3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'18''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'00"
5. Félix Gall (Decathlon AG2R) a 3'15''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) 4'01''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) 4'33''
8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4'54''
9. Torstein Traeen a 5'21'' '
10. Sepp Kuss (Team Visma) a 5'26''
12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 8'01''
14. Harold Tejada (XDS Astana) a 10'00''
21. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 31'49''
52. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 1h 12'25''
¿CUÁNDO SE CORRERÁ LA ETAPA 15 DE LA VUELTA A ESPAÑA?
La etapa 15 de la Vuelta a España se correrá el 7 de septiembre del 2025, será una etapa media en la mitad de etapas muy exigentes, será de media montaña, solo con dos puertos y un sprint intermedio, no se espera mucha sorpresa en el recorrido que irá de A Veiga hasta Monforte de Lemos, pero con la Vuelta a España no se puede confiar porque siempre sorprende.
Antena 2