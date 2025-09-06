Un colombiano se mantiene en el lote de favoritos, así está la general

La etapa 14 de la Vuelta a España se corrió el 6 de septiembre de 2025, fue un recorrido de montaña en el que los ciclistas pasaron por 3 puertos de montaña a lo largo de toda la carrera, uno de tercera categoría y dos de primera. La etapa fue entre Avilés y La Farrapona, otra muy exigente en la que los escaladores se hicieron presentes.

A lo largo de la carrera se dio una fuga larga de 22 competidores en busca de los puntos, en cuanto a los favoritos el grupo de Vingegaard se separó del pelotón general dejando a ciclistas como Egan Bernal relegados.

Nuevamente el colombiano más destacado fue Harold Tejada que se mantuvo el grupo de favoritos después de la fuga y subió los puertos de montaña al ritmo de los favoritos. No ha sido la mejor Vuelta para los colombianos que se han visto muy superados por los favoritos como Jonas Vingegaard y Joao Almeida quienes han mostrado un nivel superlativo.