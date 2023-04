Un colombiano se retiró del Tour de Romandía; no corrió la CRI

Continúa el Tour de Romandía, pues este viernes se disputó una contrarreloj individual -segunda crono tras el prólogo del pasado martes-, y pese a que se esperaba que los cinco colombianos en carrera continuaran con el buen ritmo que han mantenido -cada uno desde su rol-, se confirmó la baja de un 'escarabajo'.

Sergio Higuita se retiró del Tour de Romandía

Si bien Sergio Andrés Higuita acudió al Tour de Romandía como jefe de filas del BORA Hansgrohe, marcado con el dorsal 1, las dos primeras jornadas del ciclista antioqueño no fueron las mejores; de hecho, durante la segunda fracción se descolgó prematuramente del grupo líder y dio algunas muestras de agotamiento.

Sin embargo, no fue confirmada ninguna lesión por parte del equipo alemán, y se preveía que este viernes saldría a la crono -con un leve ascenso a mitad de tramo- con la intención de descontar segundos al líder Ethan Hayter (INEOS Grenadiers).

Pero Higuita no arrancó, confirmándose así su retiro del Tour de Romandía, más allá de que el BORA no ha emitido una comunicación oficial, y mucho menos detalles sobre la razón del abandono. Eso sí, se estima que no haya una lesión de gravedad, sino que más bien se trataría de un desgaste corporal o alguna enfermedad adquirida en los últimos días.

A la par, el BORA Hansgrohe dio a conocer la nómina para el Giro de Italia que arrancará el próximo sábado 6 de mayo, y tal como estaba pronosticado, Sergio Higuita no hará parte del grupo; de tal forma, y augurando una buena recuperación, se estima que el antioqueño corra la Vuelta a España o el Tour de Francia.