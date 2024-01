Un colombiano será gregario de Roglic para pelear el título del Tour: ya hay una lista

Provisional @BORAhansgrohe squad for #TDF2024:



🇦🇺 Jay Hindley

🏳️ Aleksandr Vlasov

🇳🇱 Danny van Poppel

🇩🇪 Nico Denz

🇨🇴 Dani Martinez

🇮🇹 Matteo Sobrero

🇸🇮 Primoz Roglic

🇩🇪 Lennard Kämna*



*Depends on Giro. Kämna will go for GC in Italy, goal is top five.



(Tom vd Salm) pic.twitter.com/VKA5qfYbUN