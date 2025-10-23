Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 17:11
Un colombiano va por un récord en la Vuelta a Guatemala 2025
La carrera en suelo centroamericano se correrá entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre.
El ciclista boyacense Róbinson López está a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia del ciclismo colombiano. El corredor de 29 años, nacido en Sora (Boyacá), inicia este viernes la defensa del título en la Vuelta a Guatemala 2025, con la ilusión de repetir la hazaña lograda el año anterior.
En caso de conseguir nuevamente la victoria, López se convertiría en el segundo colombiano en ganar la Vuelta a Guatemala en más de una ocasión, un registro que hasta ahora solo ostenta José Patrocinio Jiménez, quien fue campeón consecutivo en 1976 y 1977.
El pedalista del GW Erco Shimano llega a territorio guatemalteco con un solo triunfo en la temporada, tras imponerse en una etapa del Tour de Gila, disputado en Estados Unidos, pero con la confianza intacta y un bloque sólido a su alrededor.
Nómina del GE Erco Shimano para la Vuelta a Guatemala 2025
López estará acompañado por Juan Carlos López, Óscar Santiago Garzón, Juan Sebastián Pinilla, Brandon Rojas y Fredy Ávila, un grupo que buscará protagonismo en las diez etapas de la competencia, que recorrerá 1.437,4 kilómetros por distintos paisajes del país centroamericano.
En total, serán 141 ciclistas de nueve países los que participarán en la edición número 64 de la carrera, avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Entre ellos, también destaca la presencia del colombiano Rodrigo Contreras (Nu Colombia), actual campeón de la Vuelta a Colombia, quien parte como uno de los principales rivales de López.
La primera etapa se correrá este viernes 24 de octubre, con 172 kilómetros entre Teculután y Los Amates, en la región oriental de Zacapa, una fracción que pondrá a prueba la resistencia de los escaladores desde el primer día.
Los organizadores aseguraron que, pese a las lluvias y al mal estado de algunos tramos viales, la seguridad de los corredores está garantizada, y se espera una participación masiva del público en carreteras y municipios.
Con el corazón puesto en repetir la gloria, Róbinson López se prepara para una nueva batalla sobre las carreteras guatemaltecas, donde buscará no solo retener su título, sino también igualar un récord que lleva casi cinco décadas intacto en la historia del ciclismo colombiano.
Fuente
Agencia EFE y Antena 2