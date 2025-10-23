Un colombiano va por un récord en la Vuelta a Guatemala 2025

El ciclista boyacense Róbinson López está a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia del ciclismo colombiano. El corredor de 29 años, nacido en Sora (Boyacá), inicia este viernes la defensa del título en la Vuelta a Guatemala 2025, con la ilusión de repetir la hazaña lograda el año anterior.

En caso de conseguir nuevamente la victoria, López se convertiría en el segundo colombiano en ganar la Vuelta a Guatemala en más de una ocasión, un registro que hasta ahora solo ostenta José Patrocinio Jiménez, quien fue campeón consecutivo en 1976 y 1977.

El pedalista del GW Erco Shimano llega a territorio guatemalteco con un solo triunfo en la temporada, tras imponerse en una etapa del Tour de Gila, disputado en Estados Unidos, pero con la confianza intacta y un bloque sólido a su alrededor.

Nómina del GE Erco Shimano para la Vuelta a Guatemala 2025

López estará acompañado por Juan Carlos López, Óscar Santiago Garzón, Juan Sebastián Pinilla, Brandon Rojas y Fredy Ávila, un grupo que buscará protagonismo en las diez etapas de la competencia, que recorrerá 1.437,4 kilómetros por distintos paisajes del país centroamericano.