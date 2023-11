Un equipo de la élite mundial sería el invitado de lujo para correr el Tour Colombia 2.1 en 2024

Terminó la temporada 2023 en el World Tour y ahora los equipos se enfocan en prepararse para dar lo mejor en el 2024. Este es el caso del Jumbo-Visma, quien dejó un listón muy alto al conquistar las tres Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) en un mismo año.

A pesar de que Primoz Roglic acordó su llegada al Bora-Hansgrohe, la escuadra neerlandesa confía en la plantilla que tiene para, por qué no, repetir esta misma hazaña. En esta oportunidad, Jonas Vingegaard y Sepp Kuss son los llamados a tomar la bandera para el 2024.

Este último, quien es el actual campeón de la Vuelta a España, entregó unas declaraciones con respecto a la preparación del Jumbo para la próxima temporada. Dentro de estos planes, está la posibilidad de correr en Colombia. Además, señaló la carrera en la que el equipo podría participar en el país.

"Me gusta conocer sitios y pruebas diferentes. Vi una noticia de que regresa el Tour Colombia. No sé si iremos, pero, por ejemplo, algo así sería especial. Luego de eso haré un tramo de temporada habitual para correr Tour y Vuelta", mencionó en entrevista para el diario As.

El estadounidense tiene un cariño especial por Colombia, ya que habitualmente viene a entrenar previo al inicio de cada temporada. De hecho, esto le sirvió para conquistar la camiseta roja de la ronda ibérica en este 2023.

Por lo pronto, habrá que esperar si el Jumbo aterrizará para correr el Tour Colombia 2.1 en 2024. Esto daría la posibilidad de ver en acción no solamente a Kuss o Vingegaard, sino también a corredores de la talla de Wout Van Aert u Olav Kooij en tierras cafeteras.

