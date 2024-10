Un europeo ganó la etapa 4 y sacudió la clasificación general de la Vuelta a Guatemala

Mazatenango permitió la salida del pelotón este lunes 28 de octubre en la Vuelta a Guatemala, mientras que la llegada fue 125 kilómetros después en Coatepeque. El ganador del día fue el irlandés Corman McGeough (Canel's Java) con un tiempo de 2:47:07.

Fue un recorrido en el cual hubo tres sprints especiales y dos puertos de montaña (uno de cuarta y uno de segunda categoría). Tras la escapada de McGeough, quien llegó en solitario a la línea de meta, seguido por el colombiano Jhonatan Stiven Chaves (Nu Colombia) a 47", y el tico Donovan Ramírez (Colono Bikestation Kölbi) con el mismo tiempo.

Aun así, al irlandés no le dio para meterse en los puestos de arriba de la clasificación general, la cual sí tuvo algunos movimientos en el top 10, pues ahora seis de los corredores son colombianos, y justamente es uno de estos quien se mantiene en el liderato.

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala tras la etapa 4

1. David González (Team Medellín), 12:49:09

2. Robinson Fabián López (GW Erco Shimano), a 1'33"

3. Juan Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La red-Suzuki), a 1'44"

4. Bryan Raúl Obando (Best PC), a 2'37"

5. Byron Guamá (Best PC), a 2'40"

6. Aldemar Reyes (Team Medellín), a 2'52"

7. Nicolás Paredes (Hino-One-La red-Suzuki), a 3'01"

8. Javier Jamaica (Team Medellín), a 3'08"

9. Johan Colón (Orgullo Paisa), a 4'12"

10. Santiago Montenegro (Best PC), a 4'14"

Este martes 29 de octubre se cumplirá la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2024, que tendrá un recorrido de 155 kilómetros entre Ocos y Totonicapán. Habrá seis puertos de montaña: uno de cuarta, uno de tercera, dos de segunda y dos de primera.