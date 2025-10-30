Actualizado:
Un fichaje 'cantado' del Movistar fue suspendido por dopaje
La Unión Ciclista Internacional sigue siendo estricta con los controles antidopaje y drástica con los castigos.
El ciclista español Oier Lazkano fue suspendido este 30 de octubre provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a anomalías detectadas en su Pasaporte Biológico del Atleta (PBA) durante los años 2022, 2023 y 2024. Así, se frustra un fichaje que parecía 'cantado' para el Movistar Team.
“La UCI anuncia que el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta. La UCI no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso”, señaló el comunicado oficial.
¿Qué es el Pasaporte Biológico del Atleta?
El Pasaporte Biológico del Atleta es un registro electrónico que recopila los resultados de todos los controles antidopaje realizados a un corredor durante un periodo determinado. Los casos son gestionados por la Agencia Internacional de Control (AIC) y la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (UGPA) de Lausana, Suiza.
Durante el periodo en el que se detectaron las irregularidades, Lazkano pertenecía al Movistar Team, escuadra con la que compitió entre 2022 y 2024. En 2025 corrió para el Red Bull Bora-hansgrohe, pero fue una temporada irregular, por lo que su regreso al conjunto español estaba previsto para 2026.
Sin embargo, la noticia de la suspensión ha frustrado su fichaje por el Movistar, que ya daba por hecho su incorporación para la próxima campaña. El equipo telefónico no ha emitido un pronunciamiento oficial tras conocerse la decisión de la UCI.
Oier Lazkano se quedó sin equipo
Por su parte, el Bora-hansgrohe rescindió el contrato de Lazkano en la tarde de este miércoles, apenas horas después de hacerse pública la suspensión. El ciclista no tuvo protagonismo en 2025 y no participó en ninguna de las tres grandes vueltas.
Lazkano, de 25 años, había sido considerado uno de los talentos más prometedores del ciclismo español, tras destacadas actuaciones en 2023 y 2024 con el Movistar. Su regreso al equipo parecía una apuesta por relanzar su carrera.
Con esta medida, el corredor queda apartado de toda competencia oficial mientras la UCI y los organismos antidopaje concluyen el proceso. El caso podría derivar en una sanción definitiva si las anomalías del pasaporte se confirman como violaciones a las normas antidopaje.
UCI statement on Oier Lazkano Lopez https://t.co/T5gJNqn3hX pic.twitter.com/PuD7WD3ORs— UCI_media (@UCI_media) October 30, 2025
