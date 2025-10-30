Un fichaje 'cantado' del Movistar fue suspendido por dopaje

El ciclista español Oier Lazkano fue suspendido este 30 de octubre provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a anomalías detectadas en su Pasaporte Biológico del Atleta (PBA) durante los años 2022, 2023 y 2024. Así, se frustra un fichaje que parecía 'cantado' para el Movistar Team.

“La UCI anuncia que el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta. La UCI no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso”, señaló el comunicado oficial.

¿Qué es el Pasaporte Biológico del Atleta?

El Pasaporte Biológico del Atleta es un registro electrónico que recopila los resultados de todos los controles antidopaje realizados a un corredor durante un periodo determinado. Los casos son gestionados por la Agencia Internacional de Control (AIC) y la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (UGPA) de Lausana, Suiza.

Durante el periodo en el que se detectaron las irregularidades, Lazkano pertenecía al Movistar Team, escuadra con la que compitió entre 2022 y 2024. En 2025 corrió para el Red Bull Bora-hansgrohe, pero fue una temporada irregular, por lo que su regreso al conjunto español estaba previsto para 2026.