Un rival menos para Dani Martínez por el título de la París-Niza: se bajó uno de los favoritos

Se viene la París-Niza, una de las carreras más importantes de la temporada, fuera de las tres 'grandes', y ante la presencia confirmada de Daniel Felipe Martínez (INEOS), el colombiano se apunta como uno de los candidatos al título.

Sin embargo, el 'escarabajo' se medirá con algunos de los principales animadores del ciclismo actual, teniendo en cuenta que días atrás se confirmó -extraoficialmente- la presencia de Tadej Pogacar (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y Remco Evenepoel (Quick Step).

No obstante, uno de los mencionados se bajó del bus, pues en la nómina que presentó el Soudal Quick Step, no aparece el campeón del mundo Remco Evenepoel -desconociendo los motivos de su no participación-, siendo una ausencia notable en la competencia 'gala' de una semana.

Aun así, sigue en firme el duelo a 'tres bandas' entre Martínez, Pogacar y Vingegaard, recordando que quien llega más envalentonado en el esloveno; sin embargo, la victoria del danés en O Gran Camiño y la del colombiano en la Vuelta al Algarve, equilibra un poco la balanza.

Es menester recordar que en vista de que la mayoría de etapas cuentan con ascensos importantes, habrá una lucha importante entre los tres ciclistas mencionados, en la cual, tampoco podría ser ajeno el británico Simon Yates (Jayco AlUla).

El recorrido de ocho etapas iniciará el próximo domingo 5 de marzo y se extenderá hasta el 12 del mismo mes; y si bien el único 'escarabajo' inscrito hasta ahora es Daniel Felipe Martínez, no se descarta que en los próximos días otro colombiano haga presencia en una de las nóminas presentadas.

