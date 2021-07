Un rival menos para Egan Bernal en la Vuelta a España

Mucha expectativa se ha generado en los últimos días con respecto a la lista de participantes que tendrá la próxima edición de la Vuelta a España que tiene programado su arranque el 14 de agosto.

Al respecto, se ha indicado que el colombiano Egan Arley Bernal será una de las cartas del INEOS para pelear la clasificación general y tendría un duelo con el esloveno Primoz Roglic, el también ciclista de Colombia Miguel Ángel 'supermán' López.

Otro de los atractivos que había era una posible disputa entre dos ganadores del Tour de Francia. Y es que días atrás se reveló que Tadej Pogacar, actual bicampeón de la 'Grande Boucle' estaría considerando su participación.

Sin embargo, todo quedó descartado, ya que el mismo Pogacar señaló que después de ganar la medalla de bronce en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio tiene en mente regresar a su casa y disfrutar el título del Tour de Francia y el metal de las Olimpíadas.

"No lo sé, no lo creo. Ahora mismo quiero disfrutar la medalla, el Tour, irme a casa y disfrutar de todo lo que he conseguido estas semanas", dijo el esloveno para Ok Diario.

De esta manera, se descartaría el duelo que muchos aficionados del ciclismo esperaban entre Egan Bernal y Tadej Pogacar en la Vuelta a España.

Lo que sí estaría claro es que los rivales que tendrían el colombiano sería, además de Primoz Roglic y Miguel Ángel López, Mikel Landa y Aleksandr Vlasov.

La carrera ibérica tiene programado su inicio el 14 de agosto y se extendería hasta el 5 de septiembre.