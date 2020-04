Unzué duda de Nairo y no cree que brille en el Arkea como lo hizo en Movistar

Tras la salida de Nairo Quintana del Movistar Team, muchas cosas se han dicho sobre el hecho que significó su llegada al Arkea de Francia. En este caso, el director del equipo telefónico, Eusebio Unzué, se refirió al colombiano y confesó dudar de su rendimiento en el futuro.

Puede ver: Nairo Quintana donó la maglia rosa que ganó en el Giro de Italia

En el podcast de ciclismo 'El Leñero', Unzué aseguró que no cree que el colombiano tenga el rendimiento que tuvo hace unos años; incluso, explicó desde cuándo no es el mismo de antes. "Nairo no ha sido el Nairo sólido que marcaba diferencias en la montaña desde la crono del Giro 2017", indicó el dirigente del Movistar, que recuerda que en esa etapa perdió ante Tom Dumoulin la posibilidad de ganar su segundo Giro de Italia.

"Es una realidad. Seguirá siendo un gran corredor, que en esos grandes días que tiene, puede hacer cosas espectaculares. Lo que no sé es si tendrá la regularidad de antaño", agregó el español, que resalta no quitarle ningún mérito a Nairo, pues para él sigue siendo un gran ciclista, pero es difícil que recupere su forma de antes.