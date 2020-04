Upegui: "Queremos ser primer equipo femenino latinoamericano en World Tour"

La ciclista colombiana del Colnago CM Carolina Upegui explicó que su equipo busca ser el próximo año el primer equipo femenino latinoamericano en la categoría World Tour y así convertirse en un modelo de ciclismo de nivel mundial.



La sección femenina del Colnago CM se ha creado con el objetivo de ser el primer equipo femenino de ciclismo formado por colombianas en completar toda la competición europea y llegar a la máxima categoría, según declaró Upegui a Efe vía telefónica.

La ciclista combina el deporte con su presencia en Valencia donde completa el máster en International Sports Management, organizado por ESBS y la Fundación Valencia CF, entidades que le impulsaron para llevar adelante su proyecto de crear un equipo femenino colombiano.



"La idea de hacer toda la competición europea surgió por el momento que estamos viviendo ahora de equidad de géneros, de empoderamiento femenino y por el apoyo de la Unión Ciclista Internacional a este proceso", apuntó.



Antes de apostar por el ciclismo, Upegui fue siete veces campeona del mundo en patinaje, pero sintió que en este deporte ya había cumplido su ciclo y se lanzó al mundo de la bicicleta para tener la posibilidad de poder participar en unos Juegos Olímpicos.



"Decidí hacer el cambio, inicialmente me lo tomé como una afición, pero cuando empecé a entrenar más fuerte vi que podía lograr buenas cosas", manifestó.



La ciclista se encuentra confinada en la casa destinada para el equipo en Gandía (Valencia) junto con seis compañeras y allí aprovechan para entrenar "muy fuerte" y mejorar su nivel.



"Hacemos dos jornadas de entrenamiento, uno más físico de fortalecimiento y otro, en la jornada principal, en el que entrenamos en el simulador. Lo hacemos con potencia, velocidad y con varias aplicaciones para medirnos competitivamente con el nivel internacional", explicó.



Antes del aplazamiento de todas las competiciones por el coronavirus, Upegui compitió en la Vuelta a la Comunitat Valenciana Féminas y en el Tour de Dubai, donde el Colnago CM consiguió el Top-10 en las dos primeras etapas con Upegui y Katherine Montoya y el segundo lugar en la etapa reina con Daniela Atehortúa.



"En Dubai trabajamos mejor como equipo que en la vuelta valenciana, ya nos conocíamos un poco más y sabíamos las características de cada una. Hicimos un buen papel", detalló la ciclista colombiana.



Como gestora y co-fundadora del equipo femenino del Colnago, recordó que desde hace un año y medio tenía la idea de crear un equipo femenino colombiano porque veía que las chicas no tenían un camino a seguir en el ciclismo fuera del país.



"Ganaban la vuelta a Colombia, pero después no tenían a donde más ir. Conocí a la dueña de la empresa Colnago, le gustó y se apuntó al proyecto", explicó.

A raíz de la victoria del colombiano Egan Bernal en el Tour de Francia de 2019 esta disciplina se ha masificado en su país, donde vive un "boom" porque todo el mundo monta en bicicleta y quiere practicar este deporte.



"En Colombia, el ciclismo es un poco más apasionado que aquí en España. Hay afición, emoción y las competencias son más masivas. En Europa, en cambio, hay más nivel y el ciclismo está más avanzado en cuanto a la estrategia y la técnica", resumió las diferencias que ha encontrado a esta parte del Atlántico.



"Nos llevan bastantes años de experiencia y ahora nosotros tenemos una oportunidad de acortar ese lapso que tenemos entre ciclismo latinoamericano y el europeo", concluyó.