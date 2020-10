Va para largo: Egan y cuánto tiempo tardará su recuperación

Egan Bernal se ha dedicado de lleno a la recuperación tras las molestias sufridas en el Tour de Francia. En unas declaraciones para la cadena televisiva ESPN, el colombiano manifestó que ya está con la mente puesta en la próxima temporada (2021). Sin embargo, recalcó que es una recuperación bastante larga, ya que el problema que tiene es que una de sus piernas es ‘más larga’ que la otra y por ende, generó una escolosis en la columna, por lo que le provoca un ‘pinchazo’ en un nervio que irriga el glúteo y baja hasta la pierna.

No obstante, comentó que “es algo que igual no se puede hacer cirugía, no la recomiendan sino rehabilitación, ultrasonido, tratar de bajar la inflamación y luego empezar a fortalecer la zona lumbar para que la espalda tenga más fuerza y pueda sostener ese disco y vuelva a ponerlo en su lugar. Es un proceso bastante largo y seguramente no va a ser de uno o dos meses, sino de mucho tiempo, así que va a pasar un buen rato para que yo vuelva a estar libre de dolor.".

También se sinceró al decir que le fue muy duro tomar la decisión de retirarse de las competiciones del 2020 teniendo en cuenta el esfuerzo realizado a comienzo de año, puesto que en las primeras etapas creía que se encontraba bien, pero de una u otra manera no podía dar el máximo de su potencial por el dolor que presentaba en su espalda.



“Fue algo complicado pero quedo tranquilo porque sé que hice lo mejor posible para llegar hasta ahí. Estamos hablando de que es la carrera más importante en el mundo en el ciclismo. Se tiene que llegar al 100% si uno la quiere ganar, así que fue difícil. Hay que ser conscientes por el problema físico que tuve, no pude estar en mi nivel, pero así es la vida”, aclaró.



Finalizando, Egan explicó lo que espera de la nueva temporada (2021) en donde desea realizar unas buenas presentaciones para asimismo lograr subirse a los podios de las principales carreras. "El Giro es una carrera que me gusta bastante, siento que tiene bastante pasión. Tengo un sentimiento muy bonito hacia esa carrera, me gustaría hacerla, pero igual tengo que ver un poco los recorridos y mirar cómo va evolucionando mi espalda.”